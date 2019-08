Sfugge al controllo della mamma, l'auto lo travolge: morto un bimbo di 9 anni

Sfugge dal controllo della sua mamma e viene travolto da un'automobile. Una tragedia immane quella accaduta ieri a San Ginesio in provincia di Macerata, dove un bambino di 9 anni è stato ucciso da un'auto condotta da un anziano. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito dal controllo della sua mamma con l'auto che non lo avrebbe visto centrandolo in pieno. Il conducente del mezzo si è subito fermato ma ormai era troppo tardi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.