Tragedia durante la notte, muore un bambino di un anno

Una chiamata di soccorso al 118 per un bambino che non riusciva a respirare bene, poi i soccorsi tempestivi che però non sono riusciti ad evitare la tragedia. Un bambino di un anno è morto la notte scorsa a Camerano dopo aver sofferto di febbre e catarro.

Secondo le primissime ricostruzioni i familiari del piccolo hanno chiamato il 118 durante la notte segnalando alla centrale operativa alcuni problemi respiratori, ma all’arrivo dell’automedica e della Croce Gialla di Camerano la situazione era già compromessa. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto.

Servizio in aggiornamento