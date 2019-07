Sviene in spiaggia sotto gli occhi della mamma, paura per un bambino di 7 anni

Aveva la febbre alta e all’improvviso è stato colto da un malore. Paura a Mezzavalle, nel pomeriggio di oggi (8 luglio 2019) per un bambino di 7 anni che attorno alle 19 si è sentito male sotto gli occhi della mamma, mentre si trovavano in spiaggia.

La donna ha subito chiesto aiuto al bagnino che ha messo in moto la macchina dei soccorsi: la Capitaneria di Porto ha attivato il gommone di salvamento di Portonovo (autorizzato agli interventi anche dopo le 18 dalla Guardia Costiera) che si è fiondato sul posto per assistere il piccolo e caricarlo a bordo per il trasferimento al molo. E’ stato visitato dal medico del presidio di Portonovo che ha immediatamente contattato il 118, constatando che il paziente aveva 38 di febbre e non si era del tutto ripreso. Il bambino è stato portato in ambulanza al Salesi per tutti i controlli del caso, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.