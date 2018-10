Fugge dalla madre, bimbo investito da una macchina

Stava passeggiando insieme alla madre quando improvvisamente si è allontanato ed è stato investito da un'auto. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 11.30, vicino piazza Ugo Bassi dove un bambino di pochi anni è rovinato a terra dopo essere stato centrato in pieno da un veicolo.

Il piccolo si trovava poco distante dalla Banca Popolare di Ancona, in via Colombo. E' bastato un attimo di distrazione che una Fiat Punto, condotta da un 84enne anconetano, lo ha preso in pieno sbalzandolo a terra proprio. L'automobilista, che aveva appena superato l'incrocio semaforico con il verde, non ha potuto evitare l'impatto, per fortuna non molto violento. La madre del bimbo insieme ad alcuni residenti sono subito corsi per sincerarsi delle sue condizioni di salute, notando che il piccolo era molto impaurito ma non aveva perso conoscenza. Sul posto un'ambulanza che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Salesi di Ancona. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha raccolto tutte le testimonianze per ricostruire la precisa dinamica di quanto successo. Disagi alla viabilità, con i soccorsi che hanno congestionato il traffico dalla zona della stazione fino al Piano, formando inghorghi lungo via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO