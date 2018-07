Resta chiuso in macchina sotto il sole, paura per un bimbo di 8 mesi

Mette il bimbo nel seggiolino ma la portiera dell'auto si blocca ed il piccolo rimane chiuso all'interno sotto il sole rovente. Paura questa mattina intorno alle 11.30, quando la Polizia è intervenuta in via Pesaro dove una giovane mamma aveva dato l'allarme, in quanto il proprio figlio di 8 mesi era rimasto chiuso dentro la propria auto a causa di un guasto elettrico.

La donna aveva appena messo il bimbo nel seggiolino della propria autovettura lasciando le chiavi all'interno del mezzo quando, una volta chiusa la portiera posteriore, improvvisamente è scattato il meccanismo di chiusura automatica. Intervenuti i poliziotti che insieme ai vigili del fuoco sono riusciti con rapidità ad aprire la portiera. La donna è stata soccorsa dagli operatori della Croce Rossa, dopo che la paura di quanto accaduto le aveva fatto accusare un lieve malore. Il bambino invece è stato portato prima in uno studio dentistico in un ambiente più fresco e poi trasportato all'ospedale Salesi dove si trova in buone condizioni di salute.