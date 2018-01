Perde l'equilibrio e cade dal balcone, bambino ricoverato al Salesi

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri da una famiglia di Castelferretti. Il loro bambino infatti, probabilmente dopo essersi sporto troppo dal balcone, è precipitato dal balcone di casa cadendo a terra dopo un volo di circa 4 metri.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Il piccolo, di appena due anni, non aveva mai perso conoscenza ed i genitori lo avevano riportato in braccio all'interno dell'appartamento. Il piccolo piangeva ma è rimasto sempre cosciente. Poi la corsa in ospedale dove per fortuna ora si trova non in pericolo di vita.