Oltre 130 bambini celebrano il Donoday, a riceverli sindaco e vicesindaco

Oltre 130 bambini delle scuole elementari falconaresi hanno preso d’assalto la Sala Convegni del Castello, questa mattina 4 ottobre, per celebrare il Donoday con racconti, poesie, elaborati e piccoli doni che i bimbi si sono scambiati tra loro, oggetti originali e colorati realizzati con materiale di riciclo. A invitarli al Castello è stata l’amministrazione comunale falconarese, che dal 2017 è testimonial del Giorno del Dono, istituito con legge nel 2015 e celebrato in tutta Italia il 4 ottobre con lo scopo di dare visibilità al tema del dono in tutte le sue forme: si possono donare oggetti, ma soprattutto si può donare il proprio tempo, l’ascolto, un pensiero. All’appello hanno risposto gli studenti delle scuole Alighieri, Da Vinci e Leopardi, oltre a quelli della scuola distaccata del Bignamini.

I bimbi sono stati ricevuti dal sindaco Stefania Signorini e dal vicesindaco Yasmin Al Diry, con delega alle Politiche scolastiche. «Ascoltare i bambini e conoscere il loro punto di vista è sempre un’esperienza unica, che offre spunti di riflessione preziosi – è il commento del sindaco Stefania Signorini – come ho avuto modo di scoprire a metà settembre, quando ho visitato le scuole del territorio per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico. Stare a contatto con i più piccoli è sempre una bella scoperta». «Come immaginavo – aggiunge la vicesindaco Yasmin Al Diry – i bambini hanno condiviso riflessioni preziose tra le quali che il dono più importante non sono le cose ma le persone e il tempo dedicato quelle che ne hanno bisogno. Sono stata anche molto contenta che abbiano partecipato anche i bambini del Bignamini, coinvolti attivamente nell’iniziativa».