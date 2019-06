In ricordo di Roberto, il comitato genitori bambini cardiopatici di Torrette ospite a Macerata Feltria

Domenica 16 giugno il comitato genitori bambini cardiopatici di torrette di Ancona sarà ospite a Macerata Feltria. Ogni anno infatti Giannotti Claudio, Fucci Davide, Lazzari Fabio e Angradi Cristian organizzano un moto raduno in memoria di Roberto, un ragazzo scomparso prematuramente in un incidente stradale.

Ogni anno questi ragazzi organizzano una raccolta fondi a sostegno di nobili progetti che promuovono iniziative sociali quest'anno hanno deciso di destinare il ricavato della giornata all'associazione dei genitori di Torrette per sostenere il campo estivo che inizierà giovedì 20 giugno a villagrande di montecopiolo!Il campo estivo è organizzato dall'associazione di volontariato del gruppo volontari della protezione civile di montecopiolo che da sempre sostiene il comitato, visto che la presidente Valentina Felici è anche una volontaria!" l'obbiettivo è promuovere l'autonomia dei bambini e dei ragazzi affetti da patologia cronica e quest'anno abbiamo potuto dare la possibilità a tutti di vivere questa esperienza grazie alla generosità dei ragazzi di Macerata Feltria" racconta la presidente del comitato. Gli amici di Roberto erano rimasti piacevolmente sorpresi lo scorso dicembre 2018 quando hanno partecipato alla giornata dei Babbi Natale a torrette, dove un corteo di più di 450 motociclisti era venuto a consegnare i doni ai bambini cardiopatici del quinto piano, inondando il parcheggio dell'ospedale con una marea di moto addobbate a festa.

Per questo quest'anno hanno deciso di sostenere i progetti del comitato. In fondo, le persone non moriranno mai se continueranno a rimanere vive nei cuori di chi resta...e le opere fatte in memoria di Roberto rendono grande non solo il ricordo, ma anche la consapevolezza di fare del bene nonostante tutto. Ci vediamo domenica 16 a Macerata Feltria.