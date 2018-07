Chiacchiere con gli amici anziché vigilare: multato un bagnino

Anziché starsene appollaiato sulla sua postazione a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti, il bagnino se ne stava ben lontano sulla battigia a parlare del più e del meno con gli amici. Peccato per lui che lo abbiano scoperto i poliziotti del Commissariato di Osimo che insieme all'Anticrimine, la squadra nautica e il reparto cinofili della Questura di Ancona ha messo in piedi una serie di controlli mirati sulle spiagge. Durante il controllo di ieri sulla spiaggia di Marcelli gli agenti hanno trovato la postazione sguarnita. Hanno atteso diversi minuti ma niente. Il bagnino è stato rintracciato pareccio distante da dove sarebbe dovuto essere, perso in chiacchiere con degli amici. Il Codice della Navigazione prevede multe parecchio salate, attorno al migliaio di euro.

Un minore è stato denunciato per aver rubato 70 euro e un cellulare a un coetaneo. Il derubato si era allontanato dal suo zainetto per fare il bagno e quando è tornato ha avuto la brutta sorpresa. Gli agenti sono subito intervenuti rintracciando il ladruncolo poco lontano. Sempre in spiaggia sono stati effettuati controlli contro il commercio abusivo. Sono stati identificati oltre 20 stranieri in regola con il permesso di soggiorno. Alla vista degli agenti non sono scesi in spiaggia mentre altri si sono allontanati abbandonando la loro mercanzia. Sono stati recuperati e sequestrati oltre 100 capi di vestiario. In tutto sono stati controllati 165 veicoli e 248 persone.