I coppi sul tetto vanno sistemati, anziano elude la badante e sale in cima al palazzo

Riesce ad eludere il controllo della badante e sale sul tetto per sistemare alcuni coppi. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina in un appartamento di via Gioberti, dove un anziano di 84 anni è riuscito a sfuggire dal controllo della sua badante e salire indisturbato sul tetto.

La donna ha subito chiamato i soccorsi con la Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco ed i Carabinieri che sono intervenuti poco dopo. Per fortuna l'uomo stava bene e non è stato necessario nessun particolare intervento. Solo tanta paura ma con un finale a lieto fine.