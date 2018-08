Badante morta nella villetta, l’autopsia svela le cause del decesso 

Ana Anca, la badante rumena di 62 anni trovata senza vita sabato scorso nell’abitazione di via San Gaspare, è stata stroncata da un malore. La conferma arriva dall’autopsia, svolta ieri mattina dal medico legale Marco Valsecchi e l’esame conferma l'ipotesi maturata sul posto dagli investigatori: sul cadavere trovato in bagno non c’erano infatti segni di violenza. Il sangue fuoriuscito copiosamente dalla cavità orale sarebbe quindi conseguenza della caduta successiva al malore.

Nella stessa abitazione è rimasta ferita anche Maria Barca, l’anziana assistita proprio dalla Anca, che ha confermato alle forze dell’ordine di essere caduta da sola in casa.