Dal degrado a tempio della cultura, tre aziende anconetane tra le top100 dell'innovazione

Tre aziende anconetane figurano tra i migliori 100 progetti italiani per quanto riguarda l'innovazione elencati in un libtro destinato ad architetti e progettisti. Si tratta della V3 Elettro Impianti di Ancona, la Sisme di Osimo e l'Euromet di Loreto che hanno partecipato alla riqualificazione delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Parliamo di un complesso enorme che veniva utilizzato per riparare i treni (quello che, in piccolo, è la Squadra Rialzo di Falconara, per intenderci), uno dei più importanti esempi di architettura industriale dell’Ottocento a Torino,

Chiuso nei primi anni '90 stava per essere abbattuto finché non si è deciso di recuperare e riqualificare l'area: mostre, spettacoli, concerti ma anche un hub per ricerca e start up innovative. Le aziende anconetane hanno lavorato al grande impianto di video wall da 158 monitor progettando, realizzando e fornendo i materiali per gli allestimenti tecnologici del foyer sud e del ristorante. Aziende spesso sconosciute ai più ma che invece si occupano di importanti commesse sia in Italia che all'estero.