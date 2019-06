Malore durante il processo, paura per un'avvocatessa al tribunale dei minori

Si è sentita male all’improvviso, nel bel mezzo di un’udienza. Attimi di apprensione ieri mattina al tribunale dei minorenni, dove un’avvocatessa di circa 50 anni ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal 118.

In via Cavorchie è intervenuta a sirene spiegate un’ambulanza della Croce Rossa che ha caricato la professionista, rimasta sempre vigile ma in forte stato di agitazione, per accompagnarla in codice giallo al pronto soccorso di Torrete. E’ accaduto attorno alle 9,30. Si sarebbe trattato di un attacco di panico, correlato allo stress e al caldo di questi giorni. Le condizioni dell’avvocatessa, comunque, non destano particolare preoccupazione. A causa dell’imprevisto, il processo che era in corso nel tribunale dei minorenni è stato sospeso e rinviato.