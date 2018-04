Diffondere la cultura della solidarietà con lo sport, l'AVIS incontra il Villa Musone Calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La sezione AVIS di Loreto è una realtà molto radicata nel territorio lauretano, tanto da organizzare annualmente eventi e progetti di vario genere. Tutte le iniziative, però, hanno un denominatore comune: diffondere la cultura della solidarietà e del dono tra la gente, ma soprattutto fra le giovani generazioni che sono sempre pronte all’ascolto dei volontari e delle loro esperienze nell’ambito dell’Associazione. Spiccano fra gli eventi, dall’alto valore educativo, le ormai consolidate borse di studio per gli alunni delle classi 5° primaria e 3° media e gli incontri nelle parrocchie. Proprio da quest’ultima iniziativa ne è scaturita un’altra altrettanto significativa: far comprendere ai giovani calciatori del Villa Musone Calcio quanto gli atleti come loro potranno fare per il prossimo se entreranno a far parte della grande famiglia AVIS-ADMO-AIDO. Questi ragazzi, infatti, rappresentano un tesoro di solidarietà ed aiuto prezioso da cui attingere nel momento del bisogno. Ecco perché lunedì 9 aprile si è tenuto un incontro presso la sede ACLI di Villa Musone dove si è parlato della donazione in rapporto allo sport. Chi lo pratica diventa un idoneo candidato donatore, visti i controlli e l’attività fisica svolta quotidianamente. Altra tematica cara all’AVIS Loreto è la cura nell’avere una sana e corretta alimentazione nonché uno stile di vita atto a permettere il benessere di colui che dona e di chi riceve. Anche questa tematica è stata diffusamente trattata durante l’incontro del 9 aprile scorso. Per il Villa Musone da sempre abituato a lavorare a stretto contatto con le giovani generazioni, e con una scuola calcio di 250 tesserati, si è trattato di un rilevante momento formativo per i propri ragazzi, che si aggiunge a quelli già tenuti durante il corso della stagione riguardanti tematiche giovanili e sportive, perchè la causa avisina è estremamente importante ed un gesto solidaristico e semplice, come quella di donare il sangue, può salvare la vita altrui. L’AVIS Loreto continuerà ad organizzare eventi di questo tipo per coinvolgere sempre più i giovani e per far capire loro che se si alleviano i dolori di qualcuno si darà sempre un giusto significato alla propria vita.

Avis Loreto