"In autunno piovono libri e note", Giancarlo Esposto presenta il suo nuovo libro

Sabato 26 ottobre il giornalista Giancarlo Esposto sarà a Falconara Marittima al Centro Cultura Piero Pergoli in Piazza Mazzini. Dalle 17.30 incontrerà i lettori e presenterà il nuovo lavoro, ‘Sette piccole storie’, che segue l’uscita dei romanzi ‘Io e Francesco’ e ‘Libero e il mare’. L’evento sarà condotto dalla giornalista Nicoletta Canapa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Falconara, rientra nella rassegna ‘In autunno piovono libri e note’.

‘Sette piccole storie’ raccoglie racconti di vita, apparentemente diversi, ma che hanno in comune il forte sentimento di rivalsa e di crescita. Si tratta di storie di trasformazione, di rinascita, di riscoperta di sé. Sensibili, ironiche, talvolta malinconiche o paradossali, queste piccole storie sono pronte ad accompagnare il lettore nello scorrere delle giornate e non a caso sono sette, proprio come i giorni della settimana. «Quella di Falconara è un’altra tappa del mio book tour 2019 – ha dichiarato l’autore – iniziato lo scorso aprile, che mi ha portato a girare fra Roma, Ferrara, Venezia e proseguirà con diverse tappe, tra cui Napoli e Firenze. Per questo nuovo lavoro ho pensato ad alcune librerie delle Marche, da Fermo a Fabriano e ora ho scelto di presentare ‘Sette piccole storie’ anche a Falconara, città di grandi tradizioni sociali e culturali. Sono capitato al Centro Pergoli tempo fa per un evento legato al mondo del giornalismo quando ho pensato che mi sarebbe piaciuto tornare in questo polo, al centro della città, per il mio prossimo libro. Sarà un piacere conoscere i tanti lettori che mi seguono tramite i social, le vendite stanno andando bene e si stanno moltiplicando le uscite presso librerie e biblioteche. Il tour si protrarrà fino a inizio 2020, in attesa della prossima uscita. La presentazione di Falconara sarà curata da una valida giovane giornalista locale, Nicoletta Canapa, le letture a cura di Cristina Gregori».

«È per me un onore presentare l’ultimo libro del collega Giancarlo Esposto, con cui ormai per il terzo anno consecutivo condivido, professionalmente parlando, la passione per la pallacanestro – dichiara la giornalista falconarese Nicoletta Canapa –. E dopo aver scoperto che in comune avevamo anche l’amore per la scrittura e la lettura, non potevo che essergli grata per aver pensato a me per l’evento al Centro Pergoli. Caso vuole che proprio qui ho imparato a leggere e scrivere, essendo stato in passato un istituto scolastico». «A un primo giudizio superficiale – ha scritto l’agente letterario Silvia Locatelli – gli episodi narrati sembrano semplici storie di vita quotidiana: vi appaiono protagonisti della loro vita a causa dell’età, della propria sfortuna, delle proprie rinunce anche se li hanno portati al successo. Tutti sono invitati a intraprendere un viaggio faticosamente spirituale, ma decisivo per la loro trasformazione. Accanto a questi l’autore sfida Samuel Beckett immaginando un finale alla storia di Godot, prendendo spunto da un capolavoro letterario».