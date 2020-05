Ricorsi contro l'autovelox, il giudice dà ragione ai cittadini: annullate 40 multe

Ieri mattina, davanti al Giudice Parlato, sono state discusse 12 cause riguardanti altrettanti ricorsi per utenti multati con l’ormai noto Velocar di Falconara Marittima. Il giudice Parlato, che si era riservata nelle udienze del 27 febbraio e 6 marzo, ha condiviso la tesi sostenuta dall’avvocato D’Angelo e ha condannato il Comune, difeso dall’avvocato Fabio Piccioni, ad annullare i verbali elevati ed a rifondere le spese legali. Complessivamente sono state annullate 40 multe per circa 7mila euro e annullati i provvedimenti di detrazione dei punti dalla patente. Dunque il giudice anconetano avrebbe confermato come non sia stata rispettata la distanza di 1 chilometro tra il segnale limitativo della velocità, apposto subito dopo l’incrocio di Castelferretti e l'autovelox.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altre udienze si terranno a giugno, mentre le cause fissate per aprile e metà maggio sono state rinviate dai Giudici di Pace a luglio e settembre per l'emergenza Coronavirus. L’avvocato D’Angelo dovrà discutere ancora un centinaio di cause circa, di cui si era occupata anche l'Acu (Associazione consumatori Utenti) Marche.