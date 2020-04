Si spostavano per vendere l'auto: multate quattro persone al casello dell'autostrada

Quattro persone multate perchè alla guida senza un giustificato motivo e una quinta sanzionata perché circolava senza patente: è il resoconto della Polizia Stradale di Ancona che in questi giorni ha lavorato per far rispettare le norme anti contagio, appostandosi ai caselli di Ancona Nord, Ancona Sud e Loreto.

Tra le persone sanzionate, anche due trasgressori che hanno giustificato lo spostamento dicendo di doversi muovere per vendere l'auto. Mentre un'altra persona, al momento dello stop, era al volante senza nemmeno la patente. «Durante la settimana - specificano dalla questura - sono previsti ulteriori e mirati controlli che garantiranno il rispetto delle misure di mobilità come da decreto ministeriale».