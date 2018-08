Viabilità in tilt in autostrada, 15km di fila sull'A14: la situazione

Circa 15 km di fila con centinaia di veicoli incolonnati. E' questa la situazione nel primo pomeriggio di oggi (venerdì) lungo l'autostrada A14, tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara. I disagi alla viabilità sono la conseguenza dell'incendio di un mezzo pesante avvenuto la scorsa notte all'interno della galleria Grottammare.

I lavori per la messa in sicurezza della zona hanno causato la chiusura del tratto autostradale e la deviazione delle auto sulla carreggiata opposta. A questo si è aggiunto un aumento di traffico che ha portato all'enorme coda che sta intasando la zona. Per chi proviene dal capoluogo dorico si consiglia di viaggiare lungo la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada dal casello di Grottammare.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO