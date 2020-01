Lavori in A14, altra giornata infernale: code infinite e caos anche sulla Statale

Ennesima giornata da incubo nel tratto marchigiano dell’A14. Le code questa mattina hanno toccato punte di 8 chilometri tra Grottammare e San Benedetto del Tronto a seguito della chiusura della carreggiata sud dell’autostrada per consentire le verifiche tecniche nel tratto compreso fra San Benedetto e Val Vibrata.

I lavori erano stati programmati dalla Società Autostrade per l’Italia durante la notte, ma all’interno della galleria Colle Marzio di Martinsicuro, al km 313, si sono resi necessari ulteriori indagini strumentali. Per questo è stata prolungata la chiusura del tratto. Pesantissime le conseguenze per la circolazione: per favorire lo smaltimento delle lunghe code in corrispondenza dell’uscita di San Benedetto, la chiusura è stata anticipata alla stazione di Grottammare. Quindi, chi da Ancona è diretto a Pescara deve obbligatoriamente uscire a Grottammare e proseguire sulla Statale 16 Adriatica in direzione sud, per rientrare al casello di Val Vibrata.

Peccato che gli incolonnamenti infiniti, dall’A14, si siano riversati proprio sulla Statale, con ingorghi e caos nei centri abitati di San Benedetto e Porto d’Ascoli. L’ultimo aggiornamento, delle ore 16, segnalava code di 3 km in A14, in direzione sud, tra Grottammare e San Benedetto e 1 km tra Pedaso e Grottammare.