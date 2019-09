Automobilisti ubriachi e alla guida senza aver mai preso la patente: denunciati

Continua il "giro di vite" dei carabinieri di Jesi nei confronti di guidatori che si mettono alla guida sotto l'effetto degli alcolici. Nel weekend sono state denunciate due persone per guida in stato d'ebbrezza. I tassi alcolemici per entrambi erano molto elevati, 4 volte superiori al consentito.

Uno dei due, non solo guidava sotto l'effetto dell'alcool, ma addirittura non aveva mai conseguito la patente di guida. Nelle ultime 48 ore militari hanno controllato oltre 270 veicoli e poco meno di 400 persone persone. I controlli, fa sapere l'arma, continueranno anche nelle prossime giornate.