Arrivano i turisti, l'automedica sbarca anche in riviera

Con l’avvicinarsi dell’estate la Regione si organizza per offrire la miglior accoglienza turistica anche sotto il profilo sanitario e dispone di attivare una Potes turistica nel territorio di Numana e Sirolo ed un’altra a Gabicce Mare per la stagione estiva. L’atto è stato approvato questa mattina, lunedì 28 maggio, dalla Giunta che ha dato mandato all’Asur di procedere con l’organizzazione sanitaria dei servizi.

Nell’area di Numana e Sirolo la Potes, con copertura H24, sarà di tipologia MSI (equipaggio autista, soccorritore ed infermiere), dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2018. Nel Comune di Gabicce la Potes turistica attivata sarà H12, dal lunedì al venerdì, e H24, sabato e domenica, a decorrere dal 15 giugno e fino al 16 settembre 2018. L’attivazione delle Potes in aggiunta delle permanenti è opportuna per assicurare l’adeguata assistenza alle persone presenti in queste località che nel periodo estivo, con l’ingente flusso di turisti, aumentano considerevolmente.