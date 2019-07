L'autocisterna piena di bitume blocca la strada per 3 ore

Ieri pomeriggio, alle ore 17,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via della Marina per soccorrere un autoarticolato in difficoltà. Il mezzo pesante, che trasportava bitume liquido caldo a circa 150 gradi, per motivi in via di accertamento, si è intraversato, bloccandosi.

I vigili del fuoco hanno prestato assistenza durante le fasi di travaso del carico su altro automezzo, successivamente utilizzando l’autogrù hanno recuperato l’automezzo. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte e la strada è rimasta chiusa al traffico circa tre ore.