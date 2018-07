L'autobus di linea tampona un'auto, paura tra i passeggeri: conducente in ospedale

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi per i passeggeri di un autobus di linea che ha tamponato un veicolo con a bordo un uomo di 58 anni, residente a Montemarciano. Stando ad una prima ricostruzione l'uomo stava viaggiando senza accorgersene in un'area percorribile solamente da veicoli autorizzati. Ad un certo punto avrebbe frenato bruscamente rendendosi conto che in quel tratto l'auto non poteva marciare, finendo poco dopo per essere tamponato dall'autobus. Paura tra i passeggeri con alcuni di loro che hanno chiamato i soccorsi. Per fortuna c'è stato un solo ferito, il conducente dell'automobile, che è stato trasportato in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.