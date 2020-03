Uno sale senza biglietto, l'altro è ubriaco e spintona i poliziotti: scattano le denunce sui bus

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti della Questura di Ancona, hanno effettuato alcuni interventi in ausilio a personale della Conero Bus. Il primo, verso le 18.30, quando al capolinea di piazza Ugo Bassi è stato segnalato un uomo originario del Pakistan che si era rifiutato di fornire le proprie generalità al controllore che lo aveva multato, essendo sprovvisto di documenti. Nell'occasione gli agenti lo hanno accompagnato in Questura e denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

L'altro intervento è avvenuto verso le ore 20.50 in Piazza Cavour dove è stata segnalata la presenza di un marocchino che non voleva scendere dall autobus giunto al capolinea. Il 28enne, evidentemente ubriaco, ha cercato inoltre di spintonare i poliziotti che stavano cercando di identificarlo. Il giovane, comunque in regola con le norme sul soggiorno, è stato accompagnato in Questura e denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.