L'auto si sfrena e finisce in un canale, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra in via Vaccarile per il recupero di una vettura finita in un canale profondo circa 8 metri dopo essersi sfrenata. Utilizzando l’autogru intervenuta dalla sede Centrale di Ancona e il personale del soccorso fluviale, i vigili del fuoco hanno ancorato e recuperato l’automezzo. Per fortuna il proprietario dell'auto non era all'interno e quindi non ci sono stati feriti.