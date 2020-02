Guida con l'auto sequestrata, senza patente e assicurazione: nei guai una donna

ANCONA - Gira in città con un'auto sequestrata, senza patente e senza l'assicurazione. Protagonista della vicenda una 25enne, nata a Milano e da tempo residente nella città dorica, che ha continuato ad utilizzare senza patente la propria autovettura sebbene fosse stata sequestrata dalla polizia municipale di Ancona per mancanza di assicurazione.

La donna ha regolarmente parcheggiato l’autovettura in via Vallemiano, facendola confondere tra le altre auto in sosta. Sul posto sono però intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Ancona che hanno subito accertato come il veicolo fosse sprovvisto di assicurazione. Il mezzo è stato rimosso e affidato al custode acquirente per la successiva confisca disposta dalla Prefettura di Ancona. I successivi controlli hanno fatto emergere che, lo scorso novembre, la donna era stata sorpresa alla guida dalla polizia locale senza patente e senza l’assicurazione. Per questo era scattato il sequestro amministrativo. L'automobilista però, invece di custodirla, aveva continuato ad utilizzare l’autovettura “senza assicurazione” e senza patente, percorrendo circa 2000 chilometri.

La 25enne è stata denunciata per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, violazioni colpose di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e circolazione senza patente commessa da soggetti sottoposti a misure di prevenzione.