Trovata una macchina senza targhe, ma non risulta rubata. Dubbi sul ritrovamento di un’auto a Castelferretti, nella mattinata dello scorso 28 novembre quando, intorno alle 10,30, gli agenti della polizia locale di Falconara, avevano notato una Seat Alhambra priva di entrambe le targhe. parcheggiata in via della Stazione.

Subito portata via con il carro attrezzi, è emerso che il veicolo non era stato rubato. Nei giorni successivi infatti l’attuale proprietario, un britannico, si è presentato al Comando. Dalla documentazione esibita è emerso che il vecchio proprietario aveva staccato le targhe (di immatricolazione tedesca) e le aveva portate in Germania per la radiazione del veicolo ai fini dell’esportazione in Italia. Il veicolo è quindi risultato privo di una qualsiasi immatricolazione al momento del controllo e sottoposto a sequestro amministrativo. La Seat è a disposizione della Prefettura, che potrà emettere un decreto di pagamento di euro 431 a carico del trasgressore o un decreto di confisca del veicolo.