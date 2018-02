L'auto sbanda ad alta velocità, fermato giovane ubriaco

Alle ore 22,30 circa di sabato, gli agenti delle Volanti in servizio al Piano San Lazzaro, hanno intercettato una macchina di grossa cilindrata mentre frecciava in via Colombo zig-zagando vistosamente in direzione di via Maggini. Dopo essere stata fermata i poliziotti procedevano al controllo dei due occupanti entrambi albanesi di 20 e 27 anni, regolarmente domiciliati in questa provincia.

Dal controllo effettuato con l’etilometro, il 27enne è risultato ubriaco con un tasso alcolemico di 1,30 gr/l di alcol nel sangue. Immediata la contestazione penale con ritiro della patente di guida.