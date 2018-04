Ascolto, confronto e sostegno: nasce in città il nuovo Centro per la famiglia

Ascolto, confronto, crescita e soprattutto sostegno: sono gli indirizzi del “Centro per la Famiglia” che sarà inaugurato sabato prossimo a Loreto presso la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes. Si tratta di una iniziativa che consentirà innanzitutto di poter far contare su un luogo fisico di aiuto alle stesse famiglie. L’appuntamento è per il 7 aprile alle ore 16.30: il servizio è rivolto in particolare ai nuclei familiari e si pone come sede di incontri per tutti coloro che hanno necessità di condividere e costruire un percorso di benessere familiare innanzitutto, ma anche sociale.

Il progetto può nascere e potrà svilupparsi grazie alla disponibilità di numerose associazioni, Famiglie Nuove Onlus, Famiglie Numerose, Non si tocca la Famiglia, Cav, Noi &l’Alzheimer e le Acli, che partecipano come patronato e come sportello informativo: il Centro sorgerà proprio nei locali messi a disposizione a questo scopo dalla Fondazione Opere Laiche in via Hermes. “Si tratta di un ulteriore tassello utile a dimostrare in modo concreto e tangibile l’attenzione che l’amministrazione rivolge costantemente alla famiglia”, spiega il sindaco Paolo Niccoletti, che il 7 aprile porterà i saluti alla cittadinanza durante l’evento, insieme al Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane Paolo Casali e all’Arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dal Cin. Il Centro si prefigge lo scopo di informare e orientare le famiglie sui servizi e le risorse presenti sul territorio, di promuovere il benessere delle famiglie attraverso i servizi a sostegno delle competenze genitoriali, di favorire lo sviluppo di risorse della comunità e la costituzione di reti di relazione tra le persone ed infine di integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici, in un’ottica di prevenzione del disagio familiare e di quello dei bambini. Insomma, sarà messo a disposizione della cittadinanza uno strumento in più per assistere le famiglie “che non si sovrappone al nostro consultorio familiare, attivo e funzionante – spiega Gabriella Cocchia, consigliere delegato alla valorizzazione della famiglia – ma vuole esserne un supporto, capace di accrescere e rendere ancora più solida la cultura della famiglia e della solidarietà”. Dopo i saluti e al termine dell’intervento di Enzo Aceti, psicologo dell’età evolutiva, è prevista l’inaugurazione dei locali in via Hermes. “Con la creazione di questo centro, abbiamo voluto favorire esperienze concrete di sussidiarietà orizzontale - conclude il sindaco Niccoletti – proprio attraverso le pratiche dell’ascolto della famiglia e con l’ausilio determinante di quelle associazioni che le rappresentano e che si dimostrano quotidianamente molto sensibili a questo tema”.