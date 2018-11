Era stata rubata pochi giorni prima a Matelica, auto ritrovata in città

Rubata a Matelica il 21 ottobre, è stata ritrovata in via Stamura a Falconara mercoledì scorso una Mercedes grigia metallizzata, in ottimo stato di conservazione. A rintracciare il proprietario sono stati gli agenti della polizia locale di Falconara, cui il veicolo era stato segnalato da un ausiliario del traffico. Gli uomini guidati dal comandate Alberto Brunetti e dal vice Mirco Bellagamba, attraverso il controllo della targa, sono risaliti alla denuncia che il proprietario, un uomo di 60 anni, aveva presentato ai carabinieri.

La Mercedes ha catturato l’attenzione degli ausiliari della sosta perché era rimasta in sosta, nel medesimo stallo, per diversi giorni. Il veicolo è stato rimosso e posto in custodia presso depositeria autorizzata, in attesa della restituzione al proprietario il quale è stato contattato telefonicamente e informato del ritrovamento. «Questa nuova operazione dimostra il monitoraggio costante del territorio – dice il sindaco Stefania Signorini, con delega alla Sicurezza – tanto che l’auto, grazie alla sinergia tra la polizia locale e gli ausiliari del traffico, è stata ritrovata pochi giorni dopo il furto».