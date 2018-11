Rubata e poi abbandonata lungo l'Esino: auto ritrovata sulla sponda del fiume

Rubata qualche giorno fa in Vallesina, una Alfa Romeo 146 è stata ritrovata questa mattina dagli agenti della polizia locale di Falconara sulla sponda del fiume Esino, parzialmente finita in acqua. Il veicolo, individuato dopo una segnalazione, era stato abbandonato a poca distanza dall’ex ristorante Moscardino, lungo la sponda sud. Dagli accertamenti è risultato che il proprietario, residente a Monte San Vito, ne aveva denunciato il furto ai carabinieri di Chiaravalle. L’uomo questa mattina è stato rintracciato dal comando della polizia locale falconarese e ha dovuto attrezzarsi per recuperare l’auto.