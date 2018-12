Va dagli amici con l'auto rubata e poi scoppia la lite, i carabinieri lo scoprono

Lo identificano e scoprono che aveva rubato un'auto nel corso di una lite condominiale. E pensare che lui, moldavo di 24 anni, nemmeno c'entrava niente con la questione tra vicini. Da Tolentino, dove risulta residente, aveva raggiunto degli amici a Cerreto d'Esi ma al suo arrivo volavano già paroloni nel condominio in questione. A volume talmente alto che qualcuno, preoccupato, aveva già allertato i carabinieri.

Una volta sul posto i militari dell'Arma riportato la calma e identificato i presenti. Il giovane ha destato sospetti per il fatto che non era residenti in loco. Per altro non aveva neanche i documenti dell'auto. Quando i carabinieri glielo hanno chiesto lui ha risposto che un amico gliela aveva prestata. E invece quella Fiat Idea era stata rubata qualche ora prima proprio a Tolentino. Il proprietario, rintracciato dai militari, non si era neanche accorto del furto. Così per il 24enne è scattato il fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione.