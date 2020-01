L’auto parcheggiata ha qualcosa che non va, arrivano i vigili: era stata rubata

OSIMO - Un’auto parcheggiata come tutte le altre in via Saragat a Campocavallo, ma con qualcosa che non quadrava: il finestrino in parte aperto e il vetro rotto in corrispondenza dello specchio retrovisore sinistro. Particolari che hanno insospettito un cittadino, il quale ha avvisato la polizia locale di Osimo.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno scoperto infatti che l’auto, una Fiat 500L, risultava rubata lo scorso novembre a Monte Roberto. Il veicolo è stato sequestrato e messo a disposizione di carabinieri o polizia in caso di eventuali e ulteriori accertamenti. Da ricostruire infatti, oltre all'identita del ladro, l’uso che è stato fatto della macchina nelle ultime settimane.