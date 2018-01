Incidente stradale, auto imbocca la rotatoria e si schianta contro un palazzo: 4 feriti

Auto si schianta in velocità contro un muro, 4 feriti in ospedale. E’ quanto accaduto stanotte sulla rotatoria di piazzale Italia, tra via Marconi e via De Gasperi. Era circa l’1,30 quando una Hyundai Civic bianca, proveniente dagli Archi, ha imboccato la rotatoria in velocità per poi andare dritto fino schiantarsi contro il muro della ex sede della banca Monte dei Paschi di Siena. Un botto violentissimo per l’auto a bordo della quale c’erano 4 uomini: un 33enne di Loreto, un 35enne di Osimo e due anconetani di 33 e 35 anni. A soccorrerli il personale dell’automedica e due ambulanza della Croce Gialla e della Croce Rossa di Ancona mobilitate dalla centrale operativa del 118. I 4 sono stati tutti trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per ricevere le cure del caso. Per fortuna nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze, nonostante l’impatto violento.

Sul posto anche due pattuglie della Guardia di Finanza e due del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Ancona, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Non ci sarebbero molti dubbi: la Hyundai Civic ha fatto tutto da sola tentando anche una frenata di quasi 40 metri prima di finire contro il palazzo a due passi dalla stazione ferroviaria. Per mettere in sicurezza il mezzo dilaniato nella parte anteriore sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ancona.