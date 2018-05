Il vicino di casa gli rigava l'auto all'alba: denunciato un anziano

L'auto più volte trovata la carrozzeria rigata sul cofano e sulle fiancate. Diversi episodi a partire dagli inizi del mese ai danni di un 20enne residente in centro storico. Finché il giovane non si è rivolto al commissario di polizia. Gli uomini del Capo Sandro Tommasi hanno consigliato al giovane di parcheggiare sempre nello stesso posto e hanno installato all'interno dell'abitacolo una piccola telecamera.

Qualche giorno fa, il responsabile è stato immortalato.

Si tratta di un anziano, vicino di casa del ragazzo. È stato visto attorno alle 6 del mattino mentre rigava nettamente la fiancata destra dell’autovettura. Piuttosto salato il conto del carrozziere: circa 1500 euro. L'uomo, di 70 anni, è stato denunciato per danneggiamento aggravato dagli agenti dell’anticrimine del commissariato, che continueranno a pattugliare in borghese e con discrezione le vie del centro cittadino per scongiurare analoghi episodi vandalici ed eventualmente assicurare prontamente alla giustizia gli autori.