Fermati vicino al casello, 3 denunciati per ricettazione

Fermati ad un controllo dei carabinieri, sono stati trovati con 2 forbici e di una notevole quantità di rame e grondaie-scossaline. Per questo, sospettati di girare con strumenti per il compimento di furti, sono stati denunciati per ricettazione.

E’ quanto accaduto ieri durante un controllo in via Leonessa a Loreto, all’uscita del casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. Dentro l’Alfa Romeo 156 Station Wagon c’erano 3 maceratesi.