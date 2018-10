Sbanda e si ribalta, era ubriaco e con tracce di cannabinoidi nel sangue: denunciato

E' stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza un ragazzo di 27 anni di Fabriano, che a metà agosto in pieno orario notturno si era ribaltato lungo la provinciale tra Fabriano e Sassoferrato, mentre guidava la sua Renault Twingo.

I fatti risalgono appunto allo scorso mese di agosto, quando il giovane aveva sbandato e la macchina si era rovesciata. Soccorso e portato in ospedale con un lieve trauma cranico ed alcune lesioni, ha avuto una prognosi di circa 15 giorni. Gli esami durante la sua permanenza in ospedale hanno fatto emergere la sua positività ai cannabinoidi mentre l'alcol test ha segnato un valore leggermente superiore ad 1, quindi più del doppio del limite consentito. Scattato anche il ritiro della patente.