Nessun parcheggio libero, lui si piazza davanti all'ingresso del reparto

Non c’è posto all’ospedale regionale di Torrette e lui, il conducente di un suv, ha pensato bene di parcheggiare in divieto di sosta. E passi perché, anche se non si dovrebbe fare, un divieto di sosta potrebbe anche non essere un impedimento per la viabilità dei mezzi di soccorso.

Ma in questo caso non ci sono dubbi sul fatto che le ambulanze hanno avuto una certa difficoltà a caricare e accompagnare i pazienti perché ieri l’auto era stata piazzata addirittura davanti all’area ingresso del Reparto di Nefrologia e Dialisi, dove i pazienti dovrebbero passare per sottoporsi alle terapie.

