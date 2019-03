Auto non immatricolate in Italia e intestate a stranieri residenti, scatta la prima sanzione

Scatta la prima sanzione a Falconara per la mancata immatricolazione in Italia di veicoli intestati a stranieri residenti nel territorio nazionale da almeno 60 giorni. Nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo gli agenti della polizia locale di Falconara hanno fermato una Volkswagen Passat con targa romena, intestata a un uomo residente da anni in città. L’auto, condotta da una 28enne, è stata fermata in zona Disco attorno alle 15.45 e nel giro di un’ora il proprietario del veicolo, familiare della conducente, è tornato per pagare la sanzione in contanti: ha sborsato 498 euro per beneficiare del pagamento in misura ridotta, riconosciuto a chi provvede entro cinque giorni. Ora dovrà consegnare al Comando di polizia locale tutti i documenti che attestano la nuova immatricolazione in Italia entro 180 giorni per riottenere la disponibilità del veicolo, fatto cessare dalla circolazione stradale, altrimenti la Volkswagen sarà confiscata.

E’ quanto prevedono le nuove regole per l’immatricolazione dei veicoli stranieri, entrate in vigore il 4 dicembre scorso con il Decreto Sicurezza: il proprietario, già residente in Italia, avrebbe dovuto completare l’immatricolazione entro i primi giorni di febbraio. I controlli di mercoledì rientrano tra i frequenti servizi della polizia locale di Falconara mirati a garantire la sicurezza stradale: lungo via Flaminia due pattuglie hanno fermato i veicoli in transito per accertarsi che circolassero con la copertura assicurativa e che i conducenti avessero patenti valide, assicurandosi che rispettassero tutte le norme in vigore. Durante i controlli sono stati fermati anche altri veicoli con targa straniera, ma questi erano intestati a persone che si trovavano in Italia in via temporanea, quindi regolari. «Ancora una volta il Corpo di polizia locale testimonia con i fatti la costante presenza sul territorio – è il commento del sindaco Stefania Signorini, con delega alla Sicurezza – e la grande attenzione in ogni ambito di competenza. I compiti della polizia locale oggi sono molteplici e richiedono una ampia conoscenza e i nostri agenti stanno dimostrando di essere sempre aggiornati e presenti».