Sorpreso oltreconfine con l'auto a noleggio, ricercato in manette

Controlli a tappeto da parte della polizia. Gli agenti delle volanti e delle unità cinofile hanno battuto nelle ultime 24 il quartiere del Piano. Dai controlli informatici sulle persone che alloggiano nelle strutture cittadine i poliziotti hanno scoperto un 51enne croato ricercato per mancati pagamenti alla moglie. L’uomo aveva prenotato una stanza in hotel dopo aver raggiunto Ancona a bordo di una vettura presa a noleggio in Croazia. Autovettura che avrebbe già dovuto restituire e per questa circostanza stato accusato anche di appropriazione indebita. L’uomo è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Montacuto in attesa di estradizione.

Martedì pomeriggio gli agenti hanno sorpreso due giovani anconetani lungo via Giordano Bruno che cercavano di nascondere alcune dosi di sostanza stupefacente. I due, rispettivamente di 19 e 22 anni, hanno infilato in tasca 1 grammo ciascuno di hashish acquistato poco prima e, scoperti, sono stati segnalati come detentori di sostanza stupefacente.