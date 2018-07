L'auto travolge il motociclista, paura all'incrocio: due i veicoli coinvolti

Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via IV Novembre angolo via Mercantini dove si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una moto e una vettura si sono scontrate, con il motociclista che è si finito a terra ma non ha riportato ferite. Illeso per fortuna anche il conducente dell'auto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale e ripristinato la viabilità.