L'auto prende fuoco mentre è in marcia, paura per il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 03:00 circa sulla SP 12 Corinaldese nel comune di Trecastelli per l'incendio di un'autovettura. L'incendio ha avuto inizio mentre il veicolo era in marcia e il conducente ha quindi fermato immediatamente il veicolo. La squadra dei pompieri sul posto con l'autopompa ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo coinvolto e per fortuna il conducente del mezzo ne è uscito illeso