Rogo nella notte, quattro auto avvolte dalle fiamme: sfiorate le abitazioni

Paura domenica sera a Castelfidardo per un incendio che si è sprigionato da un'auto e ha finito per coinvolgerne altre tre. Il rogo ha lambito le abitazioni e interessato anche la vegetazione. Ci hanno pensato i vigili del fuoco a spegnerlo e mettere in sicurezza la zona.

E’ accaduto attorno a mezzanotte e mezza in via Brandoni, in località Campanari, vicino all’autovelox. E’ stata un’operatrice del 118 di passaggio a dare subito l’allarme alla centrale operativa del 115, tenendo alla larga i curiosi che si avvicinavano nonostante la situazione di pericolo. I vigili del fuoco di Ancona e Osimo sono intervenuti rapidamente e hanno impiegato due ore per domare le fiamme che si sono sprigionate da una Volkswagen Passat vecchio modello per poi avvolgere completamente una Fiat Punto, parcheggiata accanto, e propagarsi ad altri due veicoli, un Fiat Doblò e una Opel Combo, danneggiati in misura minore. La paura è stata tanta perché le fiamme hanno quasi raggiunto le abitazioni. I vigili del fuoco hanno escluso l'ipotesi del dolo, dal momento che non è stata ritrovata alcuna traccia di innesco: probabilmente il rogo è stato scatenato da un problema all'impianto elettrico della Passat.