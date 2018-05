Schiaccia un pisolino, siesta di paura: un’auto gli passa sulle gambe

Schiaccia un pisolino all’ombra dell’albero e vicino, troppo, al manto stradale di via Pontelungo. Una macchina è passata sopra alle gambe dell’uomo, di origine indiana, che è stato portato in ospedale dagli operatori della Croce Rossa di Ancona con sospette fratture. Non corre pericolo di vita, ma dolore e spavento non sono certo mancati. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì.