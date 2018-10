Raid a colpi di mazza, nella villa blindata i Carabinieri trovano un arsenale

Un'auto parcheggiata in zona Ponterosso presa a colpi di mazza da baseball. I vetri in frantumi. Carrozzeria ammaccata. E l'ombra di un raid punitivo dai contorni ancora non delineati. Una vicenda ancora da chiarire quella che ieri notte si è verificata nel quartiere anconetano, ma sufficente per mettere I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sulla giusta pista per arrestare due romeni di 31 anni, entrambi commencianti nel settore della compravendita di auto usate. Le accuse sono truffa e tentata estorsione. I due sono inoltre accusati di danneggiamento aggravato e possesso di oggetti atti a offendere dopo che i militari, alle prime ore del mattino, sono arrivati nella casa via Maggini, residenza di una dei 2 arrestati. All'interno della villa protetta da inferriate altissime e almeno 10 telecamere private, i carabinieri hanno trovato un arsenale: pistole giocattolo, cesoie, grosse mannaie, fucili ad aria compressa e machete lunghi anche 80 centimetri con tanto di fodere da gamba nascosti sotto i letto. Tutto sequestrato in quella che, più che un appartameto, ha lasciato agli investigatori l'immagine di un quartier generale.

A dare l'allarme è stato lo stesso proprietario del mezzo, anche lui romeno. Vivendo poco distante da dove aveva parcheggiato, sentendo rumori si è affacciato e ha visto la sua auto: un'utilitaria completamente distrutta. Era da poco passata la mezzanotte. Ha subito chiamato i carabinieri che, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, si sono subito orientati verso i due romeni. Ancora da ricostruire il perché della richiesta di 5mila euro in contanti nei confronti di un connazionale. I militari dell'Arma vogliono approfondire meglio tutta la vicenda. Nel frattempo gli arrestati sono a Montacuto in attesa di deporre davanti al gip.