Rombo di storia, il Trofeo del Monte Conero nel segno della Croce Gialla 

35 equipaggi a bordo di altrettante automobili d’epoca porteranno Ancona negli anni ’60 con il logo della Croce Gialla. L’appuntamento è per il prossimo week end e il raduno organizzato dal Club Auto Moto Storiche Ancona (C.A.M.S.A) sarà una due giorni di prove di abilità ed esposizioni. L’evento è stato presentato questa mattina nella sede della Croce Gialla di Ancona, che assicurerà l’assistenza sanitaria alla manifestazione e potrebbe portare un proprio mezzo d’epoca nell’esposizione di domenica mattina in programma a Marina Dorica. Ci saranno auto di ogni marca o quasi provenienti da tutta Italia tra cui alcune Alfa Giulia, 112 Abarth, Fulvia Coupé ma anche un gruppo di Ferrari impegnate nel Ferrari Challenge 2018: «Questa partecipazione è il premio di molte fatiche – ha spiegato il presidente dell’ C.A.M.S.A Franco Casamassima – noi siamo appassionati che trovano delle scuse per fare del buon turismo culturale e mostrare agli equipaggi le bellezze del nostro territorio. Molti appassionati pensano che avere un’auto d’epoca è qualcosa di irraggiungibile ma ci sono anche vetture “normali” come le Fiat 1.100 o le 112 Abarth che hanno costi accessibili anche per la gestione. Bisogna ricordare che una volta certificata dall’associazione l’auto può godere di una quota di assicurazione agevolata e se ha oltre 30 anni anche al bollo ridotto».

Il programma

La manifestazione si aprirà sabato 3 novembre alla Baraccola davanti alla concessionaria Viavai dove le vetture resteranno in esposizione dalle 12 alle 14, dopodiché il gruppo si sposterà a Portonovo con partenze scaglionate. Al parcheggio scambiatore si svolgerà la prova diurna di abilità: le vetture dovranno percorrere una serie di distanze in tempi prestabiliti e a velocità ridotta. Il superamento o meno della prova dipenderà dalla precisione con cui le ruote attiveranno il pressostato installato all’inizio di ogni tratta. Nel pomeriggio gli equipaggi visiteranno l’azienda Vesta di Castelfidardo, specializzata in oggettistica e la ditta di abbigliamento Paolorossi di Filottrano. La circolazione stradale non sarà interdetta. A fine giornata si andrà sul Conero per la prova in notturna dalle 19,30 alle 21 lungo le rampe del monte. Domenica mattina invece giornata dedicata all’esposizione a Marina Dorica dalle 10 alle 15 mentre piloti e navigatori visiteranno la città a bordo di un pullman. Non è esclusa la possibilità che oltre alle auto iscritte all’evento la stessa Croce Gialla possa mettere in mostra uno dei propri mezzi d’epoca e il direttore di sede Sauro Giovagnoli coglie l’occasione per chiedere nuovamente un museo per la Onlus di pubblica assistenza: «Nel nostro garage abbiamo di tutto, dalla prima barella a spalla del 1904 alla carrozza del 1908 che di fatto è la prima ambulanza a quattro ruote. Da tanto siamo in contatto con il Comune e chiediamo un locale per ospitare il nostro museo». I cimeli sono conservati nella sede di via Ragusa, alcuni aspettano sotto un telo di cellophane il giorno in cui saranno messi in mostra. Per quanto riguarda invece i nuovi mezzi di soccorso, un nuovo arrivo è alle porte: si tratta di un’ambulanza acquistata con le donazioni del 5x1000 che sarà operativa nei prossimi giorni.

