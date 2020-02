L’auto sfreccia sulla strada, l'uomo ha un infarto ed è corsa in ospedale

Stanotte alle 3,50, la polizia di Ancona ha fermato un’auto che sfrecciava lungo la Strada Statale 16 in direzione Ancona. Dopo averla fermata all’altezza del centro commerciale Ikea, gli agenti hanno subito scoperto che la donna al volante trasportava un uomo che si era sentito male, con un sospetto infarto.

Azionati i sistemi di allarme, sirena e lampeggianti, gli agenti hanno scortato in sicurezza i due, avvertendo nel mentre il triage del Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dell’urgenza. Alla fine l’uomo, anconetano di 67 anni, è stato messo sotto osservazione e non è in pericolo di vita.