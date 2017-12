Incidente stradale, scontro tra auto sull'Arceviese: 3 feriti

Alle 11 circa di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Vallone lungo la Strada Arceviese all'incrocio con la strada della Chiusa per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due macchine si sono scontrate tra di loro. I pompieri hanno soccorso le tre persone, due uomini e una donna che si trovavano all'interno delle auto.

Sul posto anche i mezzi del soccorso del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, poi trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti. Nel frattempo i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nello scontro. Il traffico ha subito un leggero rallentamento.