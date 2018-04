Auto di lusso lanciata a folle velocità sull'Asse, scatta la maxi multa

Come se fosse sul set cinematografico di Fast and Furious viaggiava a folle velocità lungo la viariante che collega l'Asse Nord sud al casello autostradale, in direzione Camerano. Un vero e proprio proiettile bloccato per fortuna dagli agenti della Polizia Municipale che con il telelaser hanno registrato la velocità del veicolo. Erano ben 180 i km/h raggiunti dall'automobilista in un tratto di strada che ne consente al massimo 90. Per lui oltre al ritiro della patente scatterà anche una maxi multa.