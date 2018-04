Con una mano guida e con l'altra chatta al cellulare, video riprende l'autista del bus

Già non sarebbe consentito parlare a voce, figurarsi mandare dei messaggi al cellulare mentre si guida. Eppure è quanto si vede chiaramente nel video girato da un nostro lettore che ha deciso di denunciare il comportamento scorretto di un autista di autobus di linea di Ancona. Il passeggero del mezzo pubblico ha assistito al fatto e ha girato il filmato col cellulare perché lui sì che poteva usare lo smartphone e lo ha fatto per riprendere chi, di contro, avrebbe dovuto guardare la strada che da via Ascoli Piceno porta a Posatora e lo avrebbe dovuto fare per se stesso e per la responsabilità dei passeggeri che trasportava sul suo autobus.

Invece nelle immagini del video si vede chiaramente come l’autista riesca contemporaneamente a tenere il telefonino nella mano destra e, con le dita, cliccare sulla tastiera, presumibilmente per inviare un messaggio. E mentre con la mano sinistra guida, con la sinistra scrive. Si vede anche con chiarezza come più volte gli occhi del conducente dell’autobus si distolgano dalla strada per guardare lo schermo dello smartphone, rischiando così di non accorgersi di eventuali pericoli stradali. Incredibilmente riesce anche a fare una curva senza guardare affatto la strada.